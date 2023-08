Jak przedsiębiorcy spędzają wakacje? [Raport]

Wszyscy wiemy, że urlop i wakacyjny wypoczynek jest istotnym elementem budowania zrównoważonej firmy. Każdy z nas potrzebuje czasu, by naładować akumulatory. Przedsiębiorcom i właścicielom małych firm trudno jest wyjechać na urlop, nie odbierać maili i telefonów podczas wypoczynku z najbliższymi. Dlaczego? Poznaj wyniki ankiety dla przedsiębiorców przeprowadzonej przez portal ludzi biznesu PolecanyBiznes.pl!

Jak przedsiębiorcy spędzają urlop? Raport!

Wielu właścicielom firm trudno jest wybrać się na urlop, ponieważ często odpowiadają oni za całą firmę lub najzwyczajniej w świecie nie mają zastępstwa. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 65 przedsiębiorców - czytelników portalu biznesowego PolecanyBiznes.pl, z której wynika, że większość z nich podczas wakacji odpowiada na maile i odbiera telefon służbowy, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na utratę klientów.

W naszej ankiecie pt.: „Jak przedsiębiorcy spędzają wakacje?” udział wzięło 65 przedstawicieli firm. Aż 76,9% z ich to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, 21,5% to przedstawiciele małych firm i 1,5% (jedna osoba) prowadzi duże przedsiębiorstwo. Zadaliśmy 4 pytania:

Ile razy w roku masz wakacje (i jak długie)?

W jaki sposób planujesz spędzić tegoroczny urlop?

Podczas urlopu zaglądasz do maila i odbierasz służbowy telefon czy w 100% skupiasz się na wypoczynku? Dlaczego?

Czy lipiec i sierpień to czasu zastoju w Twojej firmie?

Nasz raport pokazuje, że zdaniem ankietowanych przedsiębiorców głównym powodem, dla którego pracują podczas urlopu, jest potrzeba bycia dostępnym cały czas, potrzeba kontroli biznesu i pracowników czy trudności z relaksowaniem się, jeśli nie wiedzą, co dzieje w ich firmach. Mimo to niemal 90% przedsiębiorców biorących udział w naszej ankiecie wybrało się na tegoroczne wakacje, mimo iż niektórzy łączyli odpoczynek z pracą.

Ile razy w roku przedsiębiorcy mają wakacje (i jak długie)?

Zapytaliśmy przedsiębiorców o to, ile razy w roku robią sobie wakacje. Odpowiedzi były bardzo różne. Większość z właścicieli firm odpowiadała, że przynajmniej raz w roku wyjeżdża na dwutygodniowe wakacje lub robią sobie 4-6 kilkudniowych urlopów w roku. Wielu przedsiębiorców przedłuża sobie weekendowe wypoczynki kilka razy w roku czy udaje się na urlop w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Pojawiły się także intrygujące odpowiedzi na to pytanie. Na przykład „kiedy chcę i ile potrzebuję” czy „w razie potrzeby robię sobie workation”. Wielu przedstawicieli świata biznesu zgodnie podkreśla, że odpoczywają w weekendy, by naładować baterie.

Gdzie Polscy przedsiębiorcy spędzili tegoroczny urlop?

Wielu przedsiębiorców w tym roku zrezygnowało z urlopu w ramach cięcia kosztów w biznesie ze względu na sytuację ekonomiczną. Zapytaliśmy właścicieli polskich firm, gdzie planują spędzić urlop w tym roku. Okazuje się, że chętnie odpoczywają oni w Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Meksyku, Czechach, Turcji czy we Włoszech. Biorący udział w naszej ankiecie przedsiębiorcy w tym roku spędzali swoje wakacje także w Albanii, Bułgarii, Holandii, Mediolanie, Francji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Belgii. Przedstawiciele polskiego świata biznesu wybrali się na urlop także do Dubaju, Indii, Libanu, Islandii, Libanu czy na Bałkany i Węgrzech.

Co ciekawe wcale nie wypoczywają oni w egzotycznych kurortach all inclusive, podróżując w klasie biznes czy prywatnymi odrzutowcami. Chętnie ładują akumulatory na łonie natury, we własnym ogrodzie, zwiedzając Polskę kamperem, żeglując, spacerując po górach, uprawiając windsurfing czy nurkując na rafie koralowej w ciepłych kurortach.

Popularnym celem wakacyjnych podróży polskich przedsiębiorców są także piękne polskie Mazury, polskie morze, Góry Sowie, Beskidy, Jurata czy Góry Kaczawskie. Ankietowani właściciele firm lubią spędzać czas aktywnie i z adrenaliną, blisko natury i delektować się przyrodą. Chętnie nocują pod namiotem, na kempingu lub podróżują kamperem z rodziną.

Raport dostępny jest na portalu ludzi biznesu PolecanyBiznes.pl w artykułach pt.: Raport: Jak przedsiębiorcy spędzają wakacje? Część 1 i Raport: Jak przedsiębiorcy spędzają wakacje? Część 2 .

Autor: Renata Zielezińska - kobieta biznesu i aktywna zawodowo mama. Copywriterka SEO, wirtualna asystentka oraz wydawca 3 portali internetowych: portalu biznesowego PolecanyBiznes.pl, magazynu kosmetyczno-urodowego TrustedCosmetics.pl oraz bloga lifestylowego SposobyNaZycie.pl. Od 10 lat prowadzi z sukcesami własny biznes.