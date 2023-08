Zakładanie firmy to dość stresujące doświadczenie. Nowym przedsiębiorcom często trudno przyzwyczaić się do tego, że prowadzenie biznesu jest nieprzewidywalne, a jedyną stałą w biznesie jest ciągła niewiadoma. Bo nie masz pewności, ile zarobisz, czy pojawią się nowi klienci albo, czy ci lojalni i obecni nie zrezygnują z Twoich usług. Na portalu biznesowym PolecanyBiznes.pl zamierzam pokazać światu, że większość odnoszących sukcesy właścicieli firm zmagała się z różnymi wyzwaniami. Znaczna część poniosła stratę lub porażkę, jednak wytrwałość w dążeniu do celu sprawiła, że odnieśli sukces. Dlaczego opowiadam inspirujące historie ludzi biznesu ?

Przepis na sukces w biznesie

Historie ludzi biznesu interesowały mnie od zawsze. Zamiast psioczyć na przedsiębiorców, jak większość społeczeństwa, zastanawiałam się, jak odnieśli sukces. Z wnikliwością, zainteresowaniem i wewnętrznym pragnieniem poznania przepisu na sukces w biznesie. Pasjonują mnie rozmowy z właścicielami firm i przedstawicielami świata biznesu, a także czytanie książek, które skrywają w sobie tajniki powstawania znanych i mniej znanych firm. Szukam w nich cech wspólnych oraz zasad, którymi liderzy biznesu wyróżniają się od pozostałych przedsiębiorców. Zastanawiam się, jakie są cechy wspólne liderów biznesu, którzy osiągają niebywałe sukcesy.

Błędne przekonania o biznesmenach i przedsiębiorcach

Wielokrotnie spotykam się z tym, że większość osób uważa, iż przedsiębiorcy leżą i pachną, a pieniądze spadają im z nieba. Okazuje się, że zdecydowana większość milionerów do majątku doszła samodzielnie. Są tak zwanymi self-made milionerami. Nie odziedziczyli majątku w spadku, nie wygrali go na loterii. Pracowali ciężko (lub mądrze), z pasją, zaangażowaniem i z rozmachem na swoje sukcesy. Niestety większość ludzi szufladkuje przedsiębiorców, zanim jeszcze ich poznają, nie wiedzą oni, że rozmowy z właścicielami firm są niesamowicie fascynujące.

Droga przedsiębiorców do bogactwa

W przeciwieństwie do większości społeczeństwa cenię przedstawicieli świata biznesu i rozmowy z nim. Chętnie poznaję ich podejście do życia i prowadzenia biznesu. Pytam: o to jak zrodził się pomysł na biznes; o początki związane z prowadzeniem firmy; popełnione błędy; zasady, jakimi kierują się w biznesie; działania, jakie podejmują, by odnieść sukces; rady dla osób, które rozważają otwarcie własnej firmy. Z przedstawicielami świata biznesu lubię rozmawiać także o trudnościach związanych z codziennym życiem firmy, motywacjach, zatrudnianiu pracowników czy rozmowach z kontrahentami. Ciekawi mnie, jak dbają o swój mindset, co pomaga im w radzeniu sobie z wyzwaniami, czy boją się kryzysu, a także jak rozwijają swój biznes.

Inspirujące historie właścicieli firm

Nie tylko historia powstawania biznesów, ale także przemyślenia przedsiębiorców to skarbnica podpowiedzi, jak budować rozpoznawalną i odnoszącą sukcesy markę. Każda rozmowa z właścicielem biznesu lub przedstawicielem marki jest dla mnie niezwykłą przygodą i wyjątkowym doświadczeniem. Ubolewam jedynie nad tym, że nie każdy przedsiębiorca ma odwagę opowiedzieć swoją historię.

Wywiady z małymi przedsiębiorcami i rekinami biznesu

Chętnie zapraszam do rozmów zarówno przedstawicieli MŚP, ekspertów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorców z listy "Forbes". Uważam, że historia każdego przedsiębiorcy jest niezwykła i niesie za sobą ważne przesłanie.

Historie przedsiębiorców zdradzają tajniki prowadzenia biznesu

Podczas wywiadów z polskimi przedsiębiorcami dostrzegam nie tylko prawdziwe emocje, ale także wyjątkową pasję, którą chętnie się ze mną dzielą. Ich cechą wspólną jest skromność, szczerość, dobroć czy zaangażowanie. Wspólnym mianownikiem, który dostrzegam, słuchając opowieści przedsiębiorców, są determinacja, niezwykła pokora, nastawienie na sukces czy myślenie z rozmachem, które zawstydza inne osoby. Liderzy biznesu nie boją się ciężkiej pracy, którą zazwyczaj bardzo lubią, ani też wprowadzania innowacji. Bije od nich dobroć i to coś, co wzajemnie nas do siebie przyciąga.

Opowiadam światu historie sukcesu ludzi biznesu

Moim zdaniem historia każdej firmy i każdego przedsiębiorcy zasługuje na to, by opowiedzieć ją światu. A wszystkie historie polskich przedsiębiorców znajdują się na portalu ludzi biznesu https://polecanybiznes.pl /.

Szukasz podpowiedzi, jak rozwinąć własny biznes i nie popełniać błędów? Ucz się na błędach innych przedsiębiorców, działaj z pasją, pokorą, zaangażowaniem i rozmachem. Każdego dnia rób coś, co przybliży cię do realizacji Twojego biznesowego celu i spraw, by Twój biznes sięgnął gwiazd i zdobył niesłychaną rozpoznawalność. A ja chętnie opowiem światu historię sukcesu Twojej firmy.

Autor: Renata Zielezińska — kobieta biznesu i aktywna zawodowo mama, prowadząca własny biznes od 2012 roku. Copywriterka SEO, wirtualna asystentka oraz wydawca 3 portali internetowych: portalu biznesowego PolecanyBiznes.pl, magazynu kosmetyczno-urodowego TrustedCosmetics.pl oraz bloga lifestylowego SposobyNaZycie.pl.