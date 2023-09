Siła polskich przedsiębiorców

W Polsce mamy 2,5 miliona mikroprzedsiębiorców, którzy tworzą prawie 13 milionów miejsc pracy, opłacają 110 milionów podatku dochodowego każdego roku i odpowiadają za niemal 75% PKB. A to oznacza, że przedsiębiorcy prywatni stanowią aktywną i wpływową część elektoratu. Właściciele firmy oraz przedstawiciele świata biznesu powinni wybrać się w dniu 15 października 2023 roku do lokali wyborczych i oddać swój głos zgodnie ze swoim sumieniem i preferencjami. To, na kogo oddasz głos w najbliższych wyborach, ma wpływ na Twoją firmę i Twoje życie.

#PrzedsiębiorcyNaWybory

Każdy z przedsiębiorców powinien znaleźć własny klucz, według którego zagłosuje w najbliższych wyborach. Można wybrać na podstawie kompetencji, sympatii do partii, doświadczenia lub obietnic wyborczych. Można pokusić się o to, by sprawdzić, którzy urzędnicy i które partie wyborcze wspierają przedsiębiorców niezależnie od wielkości biznesu. Dobrze byłoby też zweryfikować, którzy z nich działają zgodnie z obietnicami wyborczymi i rzeczywiście ułatwiają życie ludzi biznesu, albo chociaż je wspierają.





Dlaczego głos polskich przedsiębiorców w wyborach parlamentarnych jest tak istotny? Odpowiedź na to pytanie oraz obietnice przedwyborcze istotne dla przedstawicieli świata biznesu znajdziesz w artykule https://polecanybiznes.pl/przedsiebiorcy-na-wybory/.





Autor: Renata Zielezińska