Budowanie silnych marek kobiet w biznesie

Ruszył projekt "Kobiety w biznesie" promujący przedsiębiorcze Polki

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorcze Polki – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy rodzaju działalności do udziału w projekcie "Kobiety w biznesie". To inicjatywa skierowana do kobiet spełniających się w pracy na etatach, kobiet prowadzących działalność nierejestrowaną, liderek biznesu oraz kobiet biznesu prowadzących własne firmy.