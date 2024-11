Gala Czerwonej Szpilki to więcej niż wydarzenie premium. To celebracja kobiecej przedsiębiorczości. To event zorganizowany na miarę jubileuszu 10-lecia działalności klubu biznesowego dla kobiet, połączony z bezprecedensową integracją przedsiębiorców i aukcją charytatywną. Organizatorki wspólnie z partnerami Gali przygotowali wiele niespodzianek i muzyczną ucztę dla zmysłów.

Wsparcie Fundacji Gajusz

Gala Czerwonej Szpilki będzie także okazją do wsparcia potrzebujących. Podczas Wydarzenia odbędzie się licytacja, a całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Gajusz, która niesie pomoc dzieciom w najtrudniejszych momentach ich życia. Podczas licytacji będzie można nabyć wyjątkowe przedmioty. Od Ciebie zależy, czy zachowasz je dla siebie, czy przeznaczysz na świąteczne prezenty. Pamiętaj, że warto otworzyć swoje serce i wesprzeć szczytny cel. Mamy szansę wspólnie sprawić, by hasło "Razem możemy więcej" zyskało nowy wymiar!

Premiera książki "Dekalog Kobiety Przedsiębiorczej. Poznaj historie kobiet, które postawiły na siebie"

Książka "Dekalog Kobiety Przedsiębiorczej. Poznaj historie kobiet, które postawiły na siebie" jest zbiorem historii wyjątkowych kobiet, które dzielą się swoimi trudnościami, doświadczeniami i naukami, jakie wyniosły z budowania własnych biznesów. Każdy uczestnik Gali otrzyma egzemplarz tej książki, dzięki czemu będzie mógł poznać wyjątkowe kobiety biznesu oraz zgłębić błędy, jakich warto unikać. Niezwykle inspirujące i wzruszające historie dostarczą motywacji do dalszego rozwoju biznesu. Zysk ze sprzedaży książki również wesprze dzieci znajdujące się pod skrzydłami Fundacji Gajusz.

Twórz relacje, które wyniosą Twój biznes na nowy poziom

W gronie przedsiębiorców z różnych branż czekają na Ciebie partnerzy, klienci i inspirujący mentorzy. Ekskluzywna sesja networkingowa VIP będzie zachęcać do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, które w realny sposób wpłyną na rozwój firm uczestników wydarzenia. Spotkanie w wyjątkowym gronie przedsiębiorców to także sposobność do zyskania nowej perspektywy oraz pomysłów i inspiracji.

Finał Plebiscytu "Jestem kobietą i sięgam po więcej 2024"

Ważnym punktem Gali "Razem możemy więcej" będzie finał Plebiscytu dla przedsiębiorczych Polek, które pomimo trudności i przeciwności losu, działały z pasją i zaangażowaniem i nie bały się sięgać po więcej. Niesamowitym efektem ich pracy są wyjątkowe sukcesy. Ich historie zmotywują do działania inne kobiety. Z okazji 10-lecia Czerwonej Szpilki aż 10 finalistek Plebiscytu zostanie uhonorowanych wyjątkowymi statuetkami i nagrodami specjalnymi, które będą im przypominać, że zawsze warto walczyć o siebie oraz o swoje marzenia.

